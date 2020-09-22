В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.

С чего всё началось Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует из данных финансового регулятора. Ведомости вчера в 09:15