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Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
 из данных финансового регулятора.
Ведомостивчера в 09:15
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Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомостивчера в 09:15
Авторадио

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Авторадиовчера в 11:27
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ruвчера в 10:33
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газетавчера в 09:29
Lenta.ru

Российские банки рекордно вложились в золото

Lenta.ruвчера в 11:32
ПРАЙМ

Российские банки вложили в драгметаллы более 500 миллиардов рублей

ПРАЙМвчера в 08:56
РБК

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

РБКвчера в 07:47

Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ru21 сентября в 08:25
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