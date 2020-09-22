Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Москва, 22 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.