Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ru10:33
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газета09:29
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомости09:15
ПРАЙМ

Вложения российских банков в драгметаллы впервые превысили полтриллиона рублей

ПРАЙМ08:56
РБК

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

РБК07:47

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
RT на русском04:38
786

Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
32

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
948

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03

Госдума досрочно прекратила полномочия Карелина и Ледкова

Москва, 22 сентября 2020, 15:55 — REGNUM Госдума приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов от «Единой России» Александра Карелина и Григория Ледкова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM08:55
3

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
272