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Ведомости
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

В августе цена на золото превышала $2000 за унцию. Сейчас она составляет $1936 за унцию. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
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Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газета09:29
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомости09:15
РБК

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

РБК07:47
ПРАЙМ

Вложения российских банков в драгметаллы впервые превысили полтриллиона рублей

ПРАЙМ08:56

Володин попросил Бортко перейти на дистанционную работу в Госдуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил депутата Владимира Бортко перейти на дистанционную работу из-за его нахождения в группе риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общественная служба новостей08:32
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM03:35
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Обновлены рекомендации для допуска детей в пензенские школы и детсады

На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ.
Пенза-Обзор02:24
6

МЧС: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды 23 сентября

По данным синоптиков 23 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м / с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.
Екатеринбург в интернете08:45

ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Честный рейтинг букмекеров04:06
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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