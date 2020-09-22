Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил депутата Владимира Бортко перейти на дистанционную работу из-за его нахождения в группе риска на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ.
По данным синоптиков 23 сентября в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 м / с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.
Футбольный клуб "Химки" официально подтвердил, что бывший наставник подмосковного коллектива Дмитрия Гунько покинул свой пост К ближайшему матчу с "Динамо" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ющенко.
Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.