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Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

К 1 сентября объемы драгоценного металла составили 121 тонну, это почти на 11 процентов больше прежнего рекорда. Он был поставлен осенью 2019 года. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая.В источнике
С чего всё началось
Запасы золота в банках России в сентябре достигли рекордного объема за все время ведения статистики Банком России, следует
 из данных финансового регулятора.
Ведомостивчера в 09:15
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Lenta.ru

Российские банки рекордно вложились в золото

Lenta.ruвчера в 11:32
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Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Авторадиовчера в 11:27
РБК

Российские банки увеличили запасы золота до нового исторического рекорда

РБКвчера в 07:47
Финансовая газета

Исследование: инвестиции российских банков в драгметаллы побили исторический рекорд в полтриллиона рублей

Финансовая газетавчера в 09:29
Ведомости

Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Ведомостивчера в 09:15
ПРАЙМ

Российские банки вложили в драгметаллы более 500 миллиардов рублей

ПРАЙМвчера в 08:56
Газета.Ru

Запасы золота в российских банках достигли рекордного объема

Газета.Ruвчера в 10:33

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
RT на русском18:07
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Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине

По информации издания, изначально введение запрета на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, планировалось ввести в соответствии с планами перехода к чистой энергетике с 2040 года.
Страна Советов on-line21 сентября в 11:27
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Зачинщикам бунта в колонии в Ангарске предъявили обвинения

"Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии)", - говорится в сообщении.
РИА Новостивчера в 04:16
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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
Газета.Ruвчера в 11:33