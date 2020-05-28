Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках

РИА Новости02:24

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

Lenta.ru01:48

Российские банки на фоне пандемии увеличили продажи золота

Эхо Москвывчера в 21:07

Российские банки нарастили продажи золота на фоне пандемии

REGNUMвчера в 23:39

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Телеканал 360°вчера в 20:48

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Коммерсантъвчера в 20:21

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Происшествия

СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы".
Российская газета 12:50
2
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
368
Общество

Москвичей не пустят на Красную площадь в день парада Победы

Газета.Ru 12:19
51
Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
2
Общество

В Подмосковье открываются парки

Газета.Ru 12:26
42
Общество

Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми

Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований.
Экспресс газета 00:30
517
Общество

Власти Москвы объяснили правила пропусков с 1 июня

Как уже писала "РГ", непродовольственные магазины открываются в городе с 1 июня.
Российская газета 07:14
1,5K
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
109
Политика

Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.
РИА Новости 12:58
Хоккей

Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи»

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 12:28
3
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
2,9K
Здоровье

Как происходит учет смертности от коронавируса в Ярославской области

Зампредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин объяснил, как формируется статистика смертности от коронавируса.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Хоккей

СКА и «Амур» произвели обмен игроками

СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Политика

Киев включил Донбасс в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Гаджеты

В РФ представлена серия флагманских смартфонов Honor 30

Anonsens 10:23
3
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
156
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
335
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Коммерсантъ 10:56
1,6K
Происшествия

ГУ МВД пообещало объяснить, почему у задержавших журналистов полицейских были одинаковые жетоны

ГУ МВД по Москве пообещали дать разъяснения, почему у двоих сотрудников полиции, которые производили задержания журналистов во время одиночных пикетов у здания на Петровке, 38, были жетоны с одинаковыми номерами.
Московский Комсомолец 13:02
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело 05:31
917
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
304
Происшествия

В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей

Вести.Ru 26 мая в 05:13
28
Общество

Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае

По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
40
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
39
Политика

Донбасс и Украина договорились согласовать списки на обмен пленными

В рамках состоявшегося в режиме видеоконференции заседания члены Трехсторонней контактной группы по вопросу ситуации в Донбассе пришли к договоренности о согласовании списков обмена обмен пленными.
RuNews24.ru 12:44
Общество

ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус.
RT на русском 12:14
25
Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
13
Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
7
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное