Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК.

с чего всё началось

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия СК завершил следствие по делу о распространении фейка о короновирусе Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений была "корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы". 2

Общество Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Аксенов назвал требования Роспотребнадзора для курортов невыполнимыми Глава Крыма обратился в правительство РФ с просьбой о смягчении требований. 517

Политика Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.

Хоккей Овечкин официально объявлен обладателем «Морис Ришар Трофи» Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира. 3

Здоровье Как происходит учет смертности от коронавируса в Ярославской области Зампредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин объяснил, как формируется статистика смертности от коронавируса.

Хоккей СКА и «Амур» произвели обмен игроками СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Политика Киев включил Донбасс в план по децентрализации Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.

Происшествия ГУ МВД пообещало объяснить, почему у задержавших журналистов полицейских были одинаковые жетоны ГУ МВД по Москве пообещали дать разъяснения, почему у двоих сотрудников полиции, которые производили задержания журналистов во время одиночных пикетов у здания на Петровке, 38, были жетоны с одинаковыми номерами.

Общество Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс». 917

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 39

Политика Донбасс и Украина договорились согласовать списки на обмен пленными В рамках состоявшегося в режиме видеоконференции заседания члены Трехсторонней контактной группы по вопросу ситуации в Донбассе пришли к договоренности о согласовании списков обмена обмен пленными.

Общество ОНФ и «Роснано» передали 20 тысяч тестов на коронавирус Дагестану Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер передали врачам Дагестана 20 тыс. высокоточных тестов на коронавирус. 25

Общество Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка. 7