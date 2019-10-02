с чего всё началось

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» из Набережных Челнов наказан за инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России.

Политика Трамп заявил о намерении «поладить» с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерениях Вашингтона поладить с Москвой.

Наука Пыль от падения метеорита, убившего динозавров, могла достичь Луны Пыль, которую поднял упавший метеорит, взметнулась так высоко, что достигла Луны, сообщает The New York Times.

Здоровье Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.

Политика Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приветствует решение Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и надеется, что процесс согласования не будет долгим.

Футбол Бернарду Силва может быть дисквалифицирован на шесть матчей За случаи проявления расизма в Англии предусмотрена дисквалификация на шесть матчей.

Политика Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Авто Kia Cerato в версии GT Line появился в России Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.

Политика США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.

Кино В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.

Интернет В WhatsApp появились исчезающие сообщения Пока функция находится в тестовом режиме. Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию исчезающих сообщений.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».