Общество
ИзвестияЗаписавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
30 сентября на канале YouTube был опубликован видеоролик, в котором четверо врачей-онкологов НИИ ДОиГ потребовали отстранить от должности директора института Светлану Варфоломееву, которая возглавила учреждение в июне 2019 года.Коммерсантъ11:45
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Происшествия
Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО
Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
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В подмосковном городе Балашиха на свет появился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области.
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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Lenta.ru 08:06
Происшествия
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Красная весна 04:32
Армия и оружие
Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел грандиозный по масштабам военный парад, посвященный 70-летию образования Китайской Народной Республики.
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Интернет
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Ведомости 10:59
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
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Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
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Политика
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Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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Нападение на финский колледж совершил студент
Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Ученые смогли идентифицировать человека за стеной посредством Wi-Fi. Видео успешно завершенного эксперимента уже стало доступным в сети.
Вечерний курьер 09:49
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
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С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам
С 1 октября банки выдают потребительские кредиты по новым правилам. А для МФО действует запрет предоставлять займы под залог жилья.
NSP.ru 09:08
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
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Авто
Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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