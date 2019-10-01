Общество
ИзвестияЗаписавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
30 сентября на канале YouTube был опубликован видеоролик, в котором четверо врачей-онкологов НИИ ДОиГ потребовали отстранить от должности директора института Светлану Варфоломееву, которая возглавила учреждение в июне 2019 года.Коммерсантъ11:45
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