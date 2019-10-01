с чего всё началось

Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.

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