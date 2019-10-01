Общество

ИзвестияИзвестияЗаписавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ вчера в 15:19
с чего всё началось
Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале
 независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», начали увольняться.
Lenta.ru03:06

Подробнее о событии

Из-за конфликта с директором из центра Блохина грозят уволиться 26 онкологов. Кто будет лечить детей?

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Коммерсантъ04:31

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

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РИА Новостивчера в 19:07

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