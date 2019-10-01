Общество
ИзвестияЗаписавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ имени Н. Н. Блохина, подготовили заявления об увольнении.ТАССвчера в 19:12
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