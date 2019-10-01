Общество
РБКВ центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н.Н.Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением. Ему также вынесли выговор, сообщил глава онкоцентра Иван Стилиди.
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с чего всё началось
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии, который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением, при этом ему вынесен выговор.ТАССвчера в 19:12
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