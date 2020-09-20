Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей

РИА Новости03:39
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
Москва 24

Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

Москва 2401:21
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
RT на русском

Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

RT на русском01:26
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

ТАСС01:33
Известия

Более 60 тыс. человек записались на испытание вакцины от COVID-19 в Москве

Известия01:15

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
1,5K

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
503

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
2,1K

Губернатор Приморья договорился о поставках товаров из Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
ТАСС07:26
20

Сын Лукашенко рассказал, где учатся его дочери

Средний сын президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко сообщил, что все три его дочери учатся и будут учиться в элитной школе в минском микрорайоне Дрозды, где проживают многие чиновники высокого уровня и руководство республики.
РИА Новости06:43
97

Курсы доллара и евро ждет временный откат от максимальных значений

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", проанализировал источники, от которых рубль может получить поддержку: - Возврат курса доллара к отметкам в 75,5 рубля, а евро - к 89,5 рубля в последний торговый день этой недели может носить временную природу, - считает эксперт.
Российская газета23:00
38