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Lenta.ru
Lenta.ru

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
RT на русском

Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

RT на русском01:26
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

ТАСС01:33
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
Телеканал 360°

Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

Телеканал 360°01:56
Москва 24

Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

Москва 2401:21
Известия

Более 60 тыс. человек записались на испытание вакцины от COVID-19 в Москве

Известия01:15

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
РИА Новости03:49

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РИА Новостивчера в 08:52
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