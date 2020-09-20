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Lenta.ru
Lenta.ru

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца.В источнике
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RT на русском

Более 60 тысяч человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве

RT на русском01:26
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более 700 москвичей приняли участие в исследовании вакцины от COVID-19

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:24
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

ТАСС01:33
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
РИА Новости

Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей

РИА Новости03:39
Москва 24

Более 60 тыс человек записались на испытания вакцины от COVID-19 в Москве – Собянин

Москва 2401:21
Известия

Более 60 тыс. человек записались на испытание вакцины от COVID-19 в Москве

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