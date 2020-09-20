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Lenta.ru
Lenta.ru 

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
На сегодняшний день, больше 60 тыс. человек заявились как добровольцы. Несколько тысяч прошли соответствующие медицинские анализы, для того, чтобы их можно было зачислить в возможные претенденты на проведение испытания.
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Lenta.ru

Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали

Lenta.ru02:01
Коммерсантъ

В Москве на испытания вакцины от COVID-19 записались более 60 тыс. человек

Коммерсантъ01:56
Интерфакс

От коронавируса в Москве привились более 700 добровольцев

Интерфакс18 сентября в 15:23
Агентство Москва

Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса

Агентство Москва01:26
Эхо Москвы

В Москве более 60 тысяч добровольцев подали заявку на испытания вакцины от коронавируса

Эхо Москвы01:33
ИА Красная Весна

Испытать вакцину от COVID-19 готовы более 60 тысяч добровольцев — Собянин

ИА Красная Веснавчера в 17:24
ТАСС

В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

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