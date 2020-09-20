Записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей посчитали
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Более 60 тысяч москвичей захотели испытать на себе вакцину от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС. Он уточнил, что это те граждане, которые подали заявку в качестве добровольца.В источнике
На сегодняшний день, больше 60 тыс. человек заявились как добровольцы. Несколько тысяч прошли соответствующие медицинские анализы, для того, чтобы их можно было зачислить в возможные претенденты на проведение испытания.
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Собянин: Более 60 тыс. человек записались на добровольную вакцинацию от коронавируса
Агентство Москва01:26
Испытать вакцину от COVID-19 готовы более 60 тысяч добровольцев — Собянин
ИА Красная Веснавчера в 17:24