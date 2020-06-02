Коронавирус
MedikForum.ruЗаписи ВОЗ показывают, что Китай задержал информацию о коронавирусе
Полученные Associated Press записи начиная со второй недели января показывают, что американский эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по проблемам COVID-19 Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove) имела «критически малый объём информации», которого явно недостаточно для надлежащего планирования.
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с чего всё началось
Китай задерживал информацию по коронавирусу, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на интервью и внутренние документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Коммерсантъ00:54
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
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Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
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