с чего всё началось

Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 18

Культура Приквел романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Каррауэй буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 288

Политика Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 503

Здоровье Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 511

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 135

Авто Porsche представил новую модель 911 Turbo С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.

Политика МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны. 1

Экономика Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса «Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина. 284

Общество В Дагестане образовано новое министерство Министерство промышленности и энергетики Дагестана переименовывается в министерство промышленности и торговли.

Футбол Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 89

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 2