Коронавирус
RT на русскомЗапланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте движения говорится, что руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использованием масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции.Известия08:36
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