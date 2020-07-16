Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗапланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится

Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте движения говорится
, что руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использованием масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции.
Известия08:36

Подробнее о событии

Организаторы отменили проведение «Бессмертного полка» 26 июля

Радио Sputnik08:43

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили

РИА Новости08:38

Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» отменено из-за коронавируса

ФАН08:40

Шествие «Бессмертного полка» перенесено на неопределенный срок

Интерфакс08:37

Организаторы акции «Бессмертный полк» сегодня обсудят сроки проведения шествия

Эхо Москвывчера в 19:11

Организатор «Бессмертного полка» оценила информацию о возможном переносе акции

Глас Народавчера в 07:01

Акция «Бессмертный полк» не состоится в Томске 26 июля

РИА Томсквчера в 04:38
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Авто

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Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

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Здоровье

Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля

По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:37
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Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
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МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций

Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
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Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

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Шоу-бизнес

Толкалина рассталась с возлюбленным во время карантина

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Общество

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Министерство промышленности и энергетики Дагестана переименовывается в министерство промышленности и торговли.
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Армия и оружие

Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
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Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
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Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
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Футбол

Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.
Vprognoze.ru 08:53
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

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Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
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Назван ключевой признак осложнений от коронавируса

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Армия и оружие

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