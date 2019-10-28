Политика
Москва 24Болгария заявила о высылке российского дипломата
Прокуратура Болгарии приостановила расследование в связи с дипломатическим статусом сотрудника посольства. Посольство Российской Федерации в Болгарии воздержалось от комментариев в связи со сложившейся ситуацией. По информации РИА Новостей, сотрудник, подозреваемый в шпионаже, уже покинул Болгарию.
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Болгария выслала российского дипломата в рамках расследования дела о шпионаже
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