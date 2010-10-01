Энергетика
Экономика сегодняЗаполненность американских хранилищ вызвала обвал цен на нефть WTI
Из-за резкого обвала цены (американская нефть кратковременно стоила минус 38 долларов — производитель был готов доплатить клиенту) и снижающегося спроса хранилища американских компаний оказались практически полностью заполнены невостребованным товаром.
Читать в источнике
Оценить
Комментарии
Политика
В деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
1. Возможным фигурантом дела о сбитом Boeing называют генерал-полковника Андрея Бурлаку «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на собственные источники, пишет, что под псевдонимом «Владимир Иванович» в деле о сбитом авиалайнере проходит генерал Андрей Бурлака.
Lenta.ru вчера в 10:03
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета вчера в 11:32
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 27 апреля в 08:43
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Парад Победы в Москве пройдет без участия премьера Японии Синдзо Абэ в том случае, если мероприятие пройдет 3 сентября.
KM.ru вчера в 07:21
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Хоккей
Live c Николаем Хабибулиным — в 14.00
Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» в 14.00 — один из лучших голкиперов в истории российского хоккея, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, а сейчас тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных России Николай Хабибулин.
Спорт-Экспресс 27 апреля в 02:00
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Авто
Toyota выпустит новый кроссовер Urban Cruiser
Японская марка Toyota объявила о готовности официально представить новую версию паркетника Urban Cruiser.
Somanyhorses вчера в 12:02
Общество
Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером
Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.
News.ru вчера в 07:56
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Общество
В США зафиксировали более 1 млн случаев заражения коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 14:08
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Экономика
Кабмин может выделить средства на постройку аэропорта «Омск-Федоровка»
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Футбол
Федерация футбола Франции подтвердила досрочное завершение сезона
Федерация футбола Франции объявила, что футбольный сезон в стране завершен досрочно.
Спорт-Экспресс вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Анна Семенович впервые поделилась фото с возлюбленным
Отечественная исполнительница Анна Семенович впервые поделилась с поклонниками фото, где она позирует в компании возлюбленного.
Актуальные Новости вчера в 10:23
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
Здоровье
Новые аппараты ИВЛ поступят в Чувашию
В Чувашии ждут поступления более 150 новых аппаратов ИВЛ.Об этом врио Главы республики Олег Николаев рассказал в рамках координационного совещания по борьбе с распространением COVID-19 под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Тăван Ен вчера в 06:14
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая
Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru вчера в 10:56
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Шоу-бизнес
В Сети создали петицию против артиста Марата Башарова
На сайте Change.org появилась петиция, направленная, в частности, против актера Марата Башарова.
Ревизор.ру 27 апреля в 07:16