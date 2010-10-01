Энергетика
Экономика сегодняЗаполненность американских хранилищ вызвала обвал цен на нефть WTI
Из-за резкого обвала цены (американская нефть кратковременно стоила минус 38 долларов — производитель был готов доплатить клиенту) и снижающегося спроса хранилища американских компаний оказались практически полностью заполнены невостребованным товаром.
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Комментарии
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Общество
В России размер штрафа за оскорбление может вырасти в 2 раза
Депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн разработал законопроект по увеличению административных штрафов за оскорбления.
Газета.Ru 16:12
Общество
Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами
Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в конце марта в России произошёл всплеск лесных пожаров.
RT на русском 19:31
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
В «WhatsApp» отмечают, что процесс добавления участников в групповой звонок остался прежним: нужно просто нажать на кнопку вызова группового звонка, выбрать формат, видео или аудио, и добавить нужных людей.
Ореанда-Новости 15:08
Футбол
Президент «Урала» предлагает доиграть Кубок России в следующем сезоне
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нынешнем розыгрыше Кубка России. Он предлагает завершить его в следующем сезоне.
Bookmaker-ratings.ru 16:42
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ 18:34
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Авто
В Европу возвращаются легендарные мотоциклы «Ява»
Напомним, что легендарная марка мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии с 2017 года принадлежит индийской промышленной компании Mahindra & Mahindra.
Тарантас Ньюс 09:32
Наука
Жители Помпеи сортировали мусор для повторного применения
Planet Today 05:18
Технологии
Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»
Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30
Авто
Geely запустит собственные спутники для сверхточной навигации
Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud.
Motor 07:16
Технологии
Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10
Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.
Astera 04:46
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
На проекте работал оператор Никита Рождественский, который предложил совершенно другое изображение, которое напоминает "современное европейское кино о войне".
ТАСС вчера в 23:38
Происшествия
СМИ: в Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
"Полиция не смогла им помешать", - сообщается в СМИ, отметив, что преступление было совершено в присутствии начальника полиции Армении.
Газета.Ru 19:24
Футбол
Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня
Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.
Спорт-Экспресс 03:17
Общество
Глава Минздрава РФ предостерег россиян от поездок на майские праздники
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал граждан отказаться от поездок в период майских праздников.
ФАН 13:32
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Здоровье
Минздрав предупредил об опасности коронавируса для мозга
В документе отмечается, что распространение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может провести к поражению мозга.
Газета.Ru 14:03
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Гаджеты
Intel унифицировала драйвер встроенной графики для Windows 10
Унифицированный драйвер Intel Graphics Windows 10 DCH Driver в версии 26.20.100.8141 прекращает данную практику.
3DNews 13:12
Политика
Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая
Российская газета 12:40
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Здоровье
Более 20 заключенных заразились коронавирусом в ЕАО
Подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели. 25 человек находятся в госпитале.
Московский Комсомолец вчера в 04:04