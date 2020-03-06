Авто

Lenta.ruLenta.ruНа Украине начали собирать российские автомобили Lada

Ожидается, что в будущем с его конвейера могут сойти также Lada Vesta и Lada Xray. Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

РИА Новостивчера в 18:52

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Lenta.ruвчера в 21:38

На украинском ЗАЗе начали серийную сборку Lada. Названы цены

Российская газетавчера в 11:35

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Вести.Ruвчера в 06:20

Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA

Известиявчера в 21:59

На Украине собрали первые автомобили Lada

Life.ruвчера в 20:13

Украинский завод начал производить тестовые партии Lada

Rambler News Serviceвчера в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:54, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 14:10
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Российская газета вчера в 23:37
Армия и оружие

В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия

О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Российская газета вчера в 05:55
Наука

Корона в стоге сена

Саму тест-систему сотрудники "Вектора" создали буквально за одну-две неделие.
N+1 вчера в 05:00
Происшествия

Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess

RT на русском вчера в 23:22
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 12:23
Общество

СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

Оka.fm вчера в 04:00
Культура

На Украине затравили сироту за советскую песню на конкурсе в Лондоне

Комсомольская правда 05 марта в 15:56
Биатлон

Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

RT на русском вчера в 15:57
Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском вчера в 10:59
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему поправку в Конституцию РФ, запрещающую чиновникам иметь зарубежную недвижимость, решили исключить.
Вести.Ru вчера в 10:09
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Футбол

УЕФА изменит правило определения офсайда со следующего сезона

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью английскому телеканалу Sky Sport рассказал, что уже со следующего сезона в Лиге Чемпионов и Лиге Европы Линия офсайда станет шире.
Спорт день за днем вчера в 16:43
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Политика

Эрдоган сделал заявление о российских С-400 и американских Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил сроки введения в эксплуатацию российских комплексов С-400 и прояснил ситуацию насчет американских Patriot.
Российский Диалог вчера в 14:17
Политика

Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж

Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Профиль вчера в 09:08
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
Политика

Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Известия вчера в 10:28
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb 05 марта в 11:16
Общество

Навального оставили без денег. Счета его семьи заблокированы

Блокировка средств на банковских счетах семьи Алексея Навального обнаружена оппозиционером 3 марта, сообщил политик в своем блоге.
Красная весна 03 марта в 17:39
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ называть его «мразью»

Газета.Ru вчера в 10:45
Здоровье

Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.
Новые Известия вчера в 04:57
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru вчера в 13:40
Музыка

Отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения» появился в Сети

Live24 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Lada XRAY
Хэтчбек
Российский автомобиль малого класса, компактный высокий хетчбэк, выполненный в стиле SUV. Выпускается российской компанией АвтоВАЗ на производственной площадке в Тольятти с декабря 2015 года и позиционируется как компактный кроссовер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Lada Largus
Автомобиль
Российский автомобиль малого класса, представляющий собой приспособленный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, выпускавшийся в Румынии. Совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» на платформе В0 переименована в global access platform.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное