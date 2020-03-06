Авто
Lenta.ruНа Украине начали собирать российские автомобили Lada
Ожидается, что в будущем с его конвейера могут сойти также Lada Vesta и Lada Xray. Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
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