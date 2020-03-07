Авто

Lenta.ruLenta.ruНа Украине начали собирать российские автомобили Lada

Ожидается, что в будущем с его конвейера могут сойти также Lada Vesta и Lada Xray. Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

РИА Новостивчера в 18:52

Запорожский автозавод выпустит несколько партий моделей LADA

Тарантас Ньюс03:17

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Lenta.ruвчера в 21:38

На украинском ЗАЗе начали серийную сборку Lada. Названы цены

Российская газетавчера в 11:35

На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Вести.Ruвчера в 06:20

Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA

Известиявчера в 21:59

Российские машины LADA начали собирать на Украине

Телеканал 360°01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:32, Ашберн

Комментарии

Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Зеленский предложил более гибкий подход к Минским соглашениям

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
News.ru 03:15
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Экономика

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
РБК 02:00
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета вчера в 04:14
Музыка

В Красноярске певица упала со сцены и допела песню со сломанной ногой

В ходе выступления Анастасия Вишневская оступилась и упала со сцены в оркестровую яму.
Аргументы недели вчера в 13:59
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Происшествия

В Омской области в ДТП погибли два пассажира перевернувшейся машины

В Омской области в ходе аварии перевернулся автомобиль, из-за чего на месте погибли два его пассажира.
Актуальные Новости 02:39
Происшествия

МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
Известия вчера в 06:16
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
Москва 24 вчера в 10:16
Происшествия

Сотрудники полиции и центра «Э» пришли на футбольный турнир в Измайлово, организованный антифашистами

Полиция пыталась переписать данные всех участников, однако члены ОНК не позволили этого сделать.
Эхо Москвы 04:30
Здоровье

Пассажиры всех рейсов теперь проходят проверку тепловизором в аэропорту Южно-Сахалинска

Сахалин.Инфо 03:16
Армия и оружие

США узнали о нежелании «Талибана» выполнять условия мирной сделки

РБК вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой

Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
КМВ Новости вчера в 03:51
Политика

Путин и Назарбаев обсудили сирийский вопрос и визит в Москву

iReactor 05:18
Армия и оружие

«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

Что происходит 02:07
Политика

Зеленский не смог скрыть огорчение из-за отказа Трампа пригласить его в США

Украинский президент Владимир Зеленский «с расстроенным видом» рассказал в интервью The Guardian о том, что так и не получил ожидаемого приглашения посетить США от Дональда Трампа.
Политическая Экспертиза 02:42
Общество

Facebook запретил рекламу медицинских масок

Facebook запретил рекламировать на своих платформах продажу медицинских масок. Об этом 6 марта говорится на сайте компании.
Телеканал RTVI 04:52
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
BFM.ru 01:22
Футбол

Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Vprognoze.ru 05:06
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное