Общество

КоммерсантъКоммерсантъЗапрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Ранее в СМИ сообщалось о запрете посуточной аренды квартир.
Читать в источнике
Комментировать893
Сергей Пахомов
Никто не может в нашей стране ограничить краткосрочную аренду, так как это свобода распоряжения имуществом и это гражданско-правовые отношения. А для гостиничных услуг есть перечень требований как для бизнеса, в частности, регистрация жильцов в ФМС и прочее.
— Сергей Пахомов, актёрТелеканал 360° 06:57

Подробнее о событии

В Госдуме заявили, что запрет хостелов не запрещает посуточную аренду квартир

Газета.Ru05:16

В Лиге хостелов опровергли запрет на посуточную аренду квартир

Говорит Москва05:43

В Госдуме опровергли запрет на посуточную аренду квартир

News.ru05:48

Эксперт раскрыл, как будут обходить запрет на посуточную аренду жилья

URA.Ru05:07

Крымчанам объяснили, что значит запрет на сдачу квартир

РИА Новости Крым07:03

Эксперты объяснили, почему посуточную аренду квартир никто не запрещал

РИА Новости05:09

Медведев подписал документ о запрете посуточной аренды квартир. Как быть собственникам?

Znak.comвчера в 10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика

Вице-президент США заявил о ненужности российских «Союзов»

Выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса в Калифорнии, Пенс заявил, что уже этой весной США якобы отправят на МКС своих астронавтов на собственных космических пилотируемых кораблях, что будет означать отказ от использования российских "Союзов".
Военное обозрение 04:22
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Футбол

Гарет Саутгейт: «Кейн может стать лучшим бомбардиром сборной Англии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отбора Евро-2020 с Черногорией заявил, что форвард Харри Кейн может стать лучшим бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 06:54
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

МВД задержало обманувших более тысячи человек лжериелторов

Полицейские задержали 10 человек.
Газета.Ru 06:36
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Происшествия

В Красноярском крае завели дело о загрязнении реки после прорыва дамбы

Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения реки Сисим после прорыва каскада дамб.
Коммерсантъ Новосибирск 05:59
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о том, как пытался помочь Заворотнюк

В одном из интервью СМИ Иосиф Пригожин рассказал, что пытался оказать помощь в лечении Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 04:50
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына жительница Казани

Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
РИА Новости 04:49
Культура

Михаил Галустян вслед за Реввой выпустил первый музыкальный клип

Российский комик Михаил Галустян последовал примеру своего коллеги по цеху Александра Реввы, который успешно развивает свою певческую карьеру, и выпустил сольный клип на композицию "Хочу тибя любицца".
Народные новости 05:22
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Новые автомобили 13 ноября в 22:06
Наука

Ученые нашли способ избавиться от депрессии

Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
РИА Новости вчера в 01:18
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Политика

В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе

Российский сенатор Владимир Джабаров объяснил, почему на границе РФ и Белоруссии возникают проблемы с пропуском граждан других стран, о которых ранее заявлял президент соседнего государства Александр Лукашенко.
Life.ru вчера в 22:50
Общество

Россиян не планируют штрафовать за отказ от переписи

Перепись населения, напомню, должна пройти в России в следующем году.
Эхо Москвы 05:03
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна

Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Экспресс газета 05:28
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Политика

Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
Политика

Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Договор о сокращении стратегических на наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
ТАСС 06:00
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Экономика

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей.
RT на русском 04:10
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Российская газета 06:05
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург 02:45
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное