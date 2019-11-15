Общество
КоммерсантъЗапрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов. Ранее в СМИ сообщалось о запрете посуточной аренды квартир.
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Никто не может в нашей стране ограничить краткосрочную аренду, так как это свобода распоряжения имуществом и это гражданско-правовые отношения. А для гостиничных услуг есть перечень требований как для бизнеса, в частности, регистрация жильцов в ФМС и прочее.
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