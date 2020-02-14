Общество

Би-портБи-портРоссия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем

В настоящее время полёты осуществляют только пять авиакомпаний, одна из которых – Аэрофлот. Остальные перевозчики - из Китая. Авиасообщение между Россией и Китаем осуществляется только через Москву, где все рейсы обслуживаются в изолированном терминале.
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