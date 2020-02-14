Общество
Би-портРоссия прекратила чартерное авиасообщение с Китаем
В настоящее время полёты осуществляют только пять авиакомпаний, одна из которых – Аэрофлот. Остальные перевозчики - из Китая. Авиасообщение между Россией и Китаем осуществляется только через Москву, где все рейсы обслуживаются в изолированном терминале.
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В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 16:02
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Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
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Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
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Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
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Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
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Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области
Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
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Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
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Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
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Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
Здоровье
Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом
Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Наука
Физики оценили рост квантовых возмущений в ранней Вселенной
Ученые построили численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в темные века в рамках теории инфляционного расширения.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Финансы
Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,54-63,65 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 63,6 руб. — это на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
Туристы круизного лайнера Westerdam сошли на берег в Камбодже
Пассажиров круизного лайнера Westerdam отказались пустить в свои порты власти Японии, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Армия и оружие
По Дамаску нанесен ракетный удар
Ракетные удары были отбиты силами ПВО. Ранее Дамаск был атакован 6 февраля.