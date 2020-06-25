О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.

с чего всё началось

Министерство энергетики России допускает рассмотрение варианта досрочного прекращения действия запрета на импорт топлива в РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства от 25 июня.

Запрет на импорт топлива в РФ может быть отменен досрочно

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