Энергетика
Экономика сегодняЗапрет на импорт топлива в РФ может быть отменен досрочно
Министерство энергетики России допускает рассмотрение варианта досрочного прекращения действия запрета на импорт топлива в РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства от 25 июня.
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с чего всё началось
О том, какие меры помогут топливному рынку быстрее вернуться в стабильное состояние, в интервью "Интерфаксу" рассказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы Армен Ханян.Интерфакс25 июня в 07:13
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Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
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Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru 05:21
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Снесенный в Праге памятник Коневу могут перенести в кронштадтский парк
Парк "Патриот" в Кронштадте готов принять снесенный в чешской Праге памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил "Петербургскому дневнику" директор Андрей Кононов.
Радио Sputnik вчера в 12:19
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Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Virtus.pro прошла в плей-офф онлайн-турнира по CS:GO
Матч ТВ 25 июня в 03:49
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Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Новые единовременные выплаты получат семьи с детьми, не достигшими шестнадцати лет.
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
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Вести.Ru 20:05
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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
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Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
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Роналду показал поклонникам хороший стиль
«Начните выходные с хорошей атмосферы и хорошего стиля», — коротко подписал свой пост Роналду.
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На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
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После 23 лет брака телеведущий Константин Ивлев развелся с женой
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Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается
Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели 13:38
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Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Недавно New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на некие источники в спецслужбах США утверждается, что сотрудники ГРУ (военной разведки РФ) якобы предлагали деньги афганским боевикам, тесно сотрудничающих с талибами, за вооруженное нападение на американский воинский контингент, дислоцированный в республике.
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