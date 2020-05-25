Экономика
Pravda.RuЗапрет на импорт топлива в Россию лишил Белоруссию части доходов
По кому решение правительства России ударит точно, так это по Белоруссии, которая в последние месяцы продавала в России четверть производимого бензина, увеличив продажи в сотни раз.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБКвчера в 07:21
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Футбол
Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Чемпионат 08:34
Политика
Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса
Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Ведомости 08:18
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Наука
Вакцина против трех видов рака разработана в Китае
Вакцина против нескольких видов рака разработана специалистами в Китае. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Политика
Постпред России в ЕС оценил попытки дискредитации РФ на фоне пандемии
Попытки использовать дезинформацию для дискредитации Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса продолжаются.
Известия 08:05
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Политика
На парад Победы в Москве приедет президент Молдавии
В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня, примет участие президент Молдавии Игорь Додон.
Вестник Кавказа 09:17
Политика
В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции
В Кремле не считают, что нужно внести какие-то новые поправки к Конституции в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса.
Российская газета 07:08
Здоровье
В Минздраве рассказали об умерших из-за коронавируса медиках
Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава России Людмила Летникова рассказала об умерших из-за коронавирусной инфекции COVID-19 медиках.
RT на русском 09:18
Финансы
Объем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным
В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме.
Газета.Ru 02:05
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.
RT на русском 09:25
Наука
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Исследователи предупреждают о необходимости учитывать данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом привела к вспышке вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге в связи с проблемами в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Экономика
ЦБ оценил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
Вести.Ru 06:18
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Шоу-бизнес
Суд арестовал имущество новой пассии Сергея Жигунова
Сегодня подтвердилось, что новая пассия Сергея Жигунова лишилась, по крайней мере частично и на время, своего имущества - его арестовал суд.
Bimru.ru 08:01
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Общество
В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом
Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Общество
В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов
Аргументы и Факты 06:44
Происшествия
На Кубани полицейские задержали мужчину, а его детей оставили на улице
В станице Варениковской Крымского района Кубани полицейские задержали мужчину, гулявшего с детьми.
Московский Комсомолец Краснодар 05:13