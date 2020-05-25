с чего всё началось

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Футбол Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

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Общество Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась. 36

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