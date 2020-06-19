Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно. Ранее ограничения по работе коллективных средств размещения были продлены до 22 июня.

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

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