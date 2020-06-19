В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Ранее ограничения действовали до 22 июня. Отмечается, что эпидситуация остается очень сложной.

На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

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