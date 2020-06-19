Общество

Накануне.RuНакануне.RuНа Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Ранее ограничения действовали до 22 июня. Отмечается, что эпидситуация остается очень сложной.
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На Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля

Накануне.Ru03:37

Запрет на туризм в Горном Алтае продлили до 2 июля

Московский Комсомолец02:41

В Республике Алтай продлили запрет на работу турбаз

РИА Новости02:48

Открытие турбаз в Республике Алтай перенесли на 2 июля

Общественное телевидение России02:42

Открытие туристического сезона в Горном Алтае вновь перенесли

REGNUM04:23

До 2 июля продлены ограничения в Республике Алтай в связи с коронавирусом

Новости Горного Алтая02:24

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

ТАСС02:06
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Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию

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Найденный в Мексике 2000-летний петроглиф оказался картой

В январе 2018 года сообщалось про загадочный каменный пруд, обнаруженный на высоте 13 000 футов на склоне вулкана Истаксиуатль в Мексике, который Руиз назвал "1000-летней картой вселенной".
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«Никогда меня не хвалила»: Лолита рассказала об обиде на Пугачеву

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Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
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В Сети показали обновленный Bentley Bentayga

Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
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22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
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Торговые центры Петербурга обратились к Роспотребнадзору

Петербургские торговые центры (ТЦ) просят Роспотребнадзор открыть их как можно скорее, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений.
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Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу

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С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
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Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне

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В Кузбассе девочка-подросток умерла на улице

В городе Мариинске Кемеровской области на улице скончалась пятнадцатилетняя девочка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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