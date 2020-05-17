Политика
Национальная служба новостейЗапрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
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Более 200 тысяч человек поддержали инициативу запретить въезд Соловьёву в Италию
Ореанда-Новости09:10
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Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Общество
В Подмосковье увеличилась смертность от пневмонии
Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье в январе-марте выросла почти на сто человек по сравнению с прошлым годом, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
РИА Новости 21:06
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, что будет с сезоном отпусков
Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.
Вести.Ru 03:43
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву
Наташа Королева рассказала, как Пугачева ревновала ее к Николаеву Наташа Королева стала гостьей программы Андрея Малахова "Привет, Андрей !".
Экспресс газета 02:56
Армия и оружие
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
Известия 20:31
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Общество
В семи городах России воздух стал чище с начала пандемии
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в семи российских городах зафиксировано улучшение качества воздуха, сообщили 17 мая в Росприроднадзоре.
Известия 16:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о здоровье живущей рядом Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала, что является соседкой актрисы Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Московский Комсомолец 05:25
Культура
Актёр из Улан-Удэ борется за роль в новом сериале «Удалёнка»
Артист Русского драмтеатра Владимир Барташевич уже прошёл онлайн-кастинг Улан-удэнец, артист Государственного русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале "Удалёнка".
Байкал-Daily 23:09
Экономика
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Решение по автобусному парку Екатеринбурга примут после тестирования
Решение о закрытии автобусного парка № 6 на карантин будет принято по результатам тестирования, 17 мая заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, передает портал E1.RU.
ИА Красная Весна 16:15
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Игры
Автор ужастика Scorn: главным преимуществом Xbox Series X и PS5 будет CPU, а не SSD
Ужастик Scorn, разрабатываемый студией Ebb Software, должен был стать первой из двух частей дилогии для Xbox Series X и ПК.
3DNews вчера в 13:36
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Роспотребнадзор выступил против снятия режима самоизоляции в Свердловской области.
Деловое.ТВ 15 мая в 05:46
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В Приморье за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 22:29
Общество
160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57