В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву. Ее уже подписало более 200 тыс. человек. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Change.org, автором петиции является православный священник-эмигрант отец Сергий.

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

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