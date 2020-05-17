Политика
ToDay News UfaЗапрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву. Ее уже подписало более 200 тыс. человек. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Change.org, автором петиции является православный священник-эмигрант отец Сергий.
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Более 200 тысяч человек поддержали инициативу запретить въезд Соловьёву в Италию
Ореанда-Новости09:10
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Парламентарии предлагают Госдуме рассмотреть законопроект об индексации пенсий работающих граждан старше 65 лет, пишет «Московский комсомолец».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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«Болтон» извинился перед Пике после слов Руни
«Болтон» обратился к защитнику «Барселоны» Жерару Пике после рассказа нападающего «Дерби Каунти» Уэйна Руни о том, что карьера испанца в «Манчестер Юнайтед» пошла под откос после гола Николя Анелька.
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Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:04
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Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
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Футбол
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Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов отреагировал на опасения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по поводу последствий коронавируса для профессиональных игроков.
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Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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Названы самые недооцененные российские города
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«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
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В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов
С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
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«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
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Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
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Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител.
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Создаваемый в России экраноплан станет настоящим «морским монстром», пишет американское издание We Are the Mighty.
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