Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках Российским стройкам не хватит иностранных рук. Запрет на въезд в Россию иностранных граждан может серьезно отразиться на стройках в стране, считают эксперты.

Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках

Здоровье Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.

Авто Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.

Хоккей «Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

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Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

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Общество Число жертв коронавируса в мире превысило восемь тысяч человек Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек, свыше 8 тысяч человек скончались от заболевания, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Культура В Александринке пресс-конференцию решили провести онлайн В Александринском театре встречу с журналистами, намеченную на 18 марта, из-за угрозы коронавируса решили провести в режиме онлайн, сообщает пресс-служба театра.

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Политика Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду подпишет указ о применении закона "Об оборонном производстве", который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Шоу-бизнес Волочкова назвала средство от коронавируса Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.

Общество Названа общая черта жертв коронавируса По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.