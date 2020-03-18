Коронавирус
Экспресс газетаЗапрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках
Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках Российским стройкам не хватит иностранных рук. Запрет на въезд в Россию иностранных граждан может серьезно отразиться на стройках в стране, считают эксперты.
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Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги
Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Хоккей
«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ
Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Политика
Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле
Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило восемь тысяч человек
Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек, свыше 8 тысяч человек скончались от заболевания, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал милое видео с подросшими детьми
Воспользовавшись незапланированным отпуском, Сергей Лазарев все свое свободное время посвящает детям.
Культура
В Александринке пресс-конференцию решили провести онлайн
В Александринском театре встречу с журналистами, намеченную на 18 марта, из-за угрозы коронавируса решили провести в режиме онлайн, сообщает пресс-служба театра.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду подпишет указ о применении закона "Об оборонном производстве", который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.
Общество
Из-за коронавируса отменили свидания в колониях и СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний выпустила постановление, согласно которому свидания с заключенными временно приостановлены.
Футбол
В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля
Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили дал свою оценку тому, что российский чемпионат взял паузу до 10 апреля.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Шоу-бизнес
Волочкова назвала средство от коронавируса
Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, которая сеет панику и беспокойство.
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Игры
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.