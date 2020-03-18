Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаЗапрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках

Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках Российским стройкам не хватит иностранных рук. Запрет на въезд в Россию иностранных граждан может серьезно отразиться на стройках в стране, считают эксперты.
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Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей

РБК02:00

Как запрет на въезд в РФ иностранцев отразится на строительстве в области

РБК Калининград06:48

Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках

Экспресс газета03:38

В России может начаться дефицит строителей

MOS.news08:41
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Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Российская газета 02:04
Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru вчера в 08:19
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги

Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.
Тарантас Ньюс 09:38
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.
Vprognoze.ru 10:55
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
РИА Новости 11:59
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $27 за баррель

RT на русском 09:29
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Политика

Песков сообщил детали о сдаче анализов на коронавирус в Кремле

Ранее Песков сообщал, что в Кремле предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса в окружении президента страны Владимира Путина.
РБК 07:41
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило восемь тысяч человек

Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек, свыше 8 тысяч человек скончались от заболевания, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:58
Политика

Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК вчера в 17:22
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал милое видео с подросшими детьми

Воспользовавшись незапланированным отпуском, Сергей Лазарев все свое свободное время посвящает детям.
Uznayvse.ru 09:09
Культура

В Александринке пресс-конференцию решили провести онлайн

В Александринском театре встречу с журналистами, намеченную на 18 марта, из-за угрозы коронавируса решили провести в режиме онлайн, сообщает пресс-служба театра.
Российская газета 07:04
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Политика

Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду подпишет указ о применении закона "Об оборонном производстве", который предполагает расширенный контроль властей над гражданской экономикой.
РИА Новости 12:37
Общество

Из-за коронавируса отменили свидания в колониях и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний выпустила постановление, согласно которому свидания с заключенными временно приостановлены.
Live24 08:40
Футбол

В «Динамо» сомневаются, что чемпионат возобновится 10 апреля

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили дал свою оценку тому, что российский чемпионат взял паузу до 10 апреля.
Матч ТВ 12:33
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Общество

Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе, которая сеет панику и беспокойство.
Российская газета 08:01
Общество

Названа общая черта жертв коронавируса

По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
НТВ 11:32
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Игры

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Российская газета вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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