Коронавирус

РБКРБКЗапрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей

Можно ли заменить иностранных строителей По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.
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Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей

РБК02:00

Как запрет на въезд в РФ иностранцев отразится на строительстве в области

РБК Калининград06:48

Запрет на въезд иностранцев негативно отразится на российских стройках

Экспресс газета03:38

В России может начаться дефицит строителей

MOS.news08:41
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Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
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Ранее подписчики Little Big в Instagram призывали музыкантов взять с собой на конкурс танцора Красилова, называя его «козырем» и «изюминкой номера».
Rambler News Service вчера в 07:36
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
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Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность

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Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Политика

Владимир Путин призвал бороться с коронавирусом без «русского авось»

Владимир Путин призвал бороться с коронавирусом без «русского авось».
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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Политика

Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве

Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
News.ru 03:59
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

Турция закрыла сухопутную границу с Болгарией и Грецией

Турция с 19 марта закрывает сухопутную границу с Болгарией и Грецией, сообщил телеканал ТРТ.
Взгляд.ру 12:31
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В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Коммерсантъ 10:54
Наука

У коронавируса выявили слабое место

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Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову

Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
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Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
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В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Красная весна 12:45
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Известия 15 марта в 14:16
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Организаторы «Евровидения-2020» официально заявили об отмене песенного конкурса из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
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Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Футбол

Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
REGNUM 11:40
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
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