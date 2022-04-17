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Запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в Великобритании

Запрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.
РИА Новости
По словам исполнительного директора производителя мебели Whitemeadow Яна Оскрофта, сейчас себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до Брекзита.
РИА Новости
Управляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что британские производители никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.
ПРАЙМ
В общей сложности цены на мебель в Британии выросли на 17%, а инфляция добралась до планки в 7%, чего не было уже три десятилетия.
РЕН ТВ

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Guardian: запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в Британии
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