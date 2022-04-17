РИА НовостиЗапрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в ВеликобританииЗапрет на экспорт древесины из России и Белоруссии привел к резкому росту цен на мебель в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на представителей бизнеса.РИА НовостиПо словам исполнительного директора производителя мебели Whitemeadow Яна Оскрофта, сейчас себестоимость производства одного дивана выросла на 25% по сравнению с периодом до Брекзита.РИА НовостиУправляющий директор ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт в свою очередь отмечает, что британские производители никогда не сталкивались с подобным повсеместным повышением цен на материалы.ПРАЙМВ общей сложности цены на мебель в Британии выросли на 17%, а инфляция добралась до планки в 7%, чего не было уже три десятилетия.РЕН ТВЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаПрофильФАНИзвестияРидусГазета.RuНовостной фронтПодробнее о событииGuardian: запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в БританииLenta.ruвчера в 15:31The Guardian: запрет на ввоз российской древесины вызвал рост цен на мебель в БританииИзвестиявчера в 16:39В Великобритании из-за санкций против России выросли цены на мебельГазета.Ruвчера в 16:23Мебель в Британии рекордно подорожала из-за санкций против РоссииРЕН ТВвчера в 15:39В Британии рекордно подорожала мебель из-за эмбарго на древесину из РоссииАргументы и Фактывчера в 16:56Запрет на импорт древесины из России привел к росту цен на мебель в ВеликобританииРИА Новостивчера в 15:13Британских потребителей предупредили о резком подорожании стоимости жизниРоссийская газетавчера в 14:38Показать ещёОценить204Поделиться