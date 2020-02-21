В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на рабочую группу по изменению Конституции страны.

Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

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