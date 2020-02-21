Политика
Газета.RuЗапрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на рабочую группу по изменению Конституции страны.
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Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Общество
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Политика
Глава Евросовета приостановил экстренный саммит ЕС
Экстренный саммит ЕС, который был созван для обсуждения вопросов подготовки многолетнего бюджета на 2021-2017 годы, был приостановлен главой Евросовета Шарлем Мишелем для проведения отдельных двусторонних встреч с лидерами Евросоюза.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Киберспорт
Winstrike объявила новый состав по Dota 2
Российский клуб Winstrike Team, который вчера, 19 февраля, распустил актуальный ростер по дисциплине Dota 2, спустя сутки объявил о подписании новой команды.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Наука
Эксперты выяснили, как можно бороться с мигренью
Проведя эксперименты с десятками добровольцев, страдающих мигренью, сотрудники Университета Бирмингема (Великобритания) доказали, что гипервозбудимость зрительной коры мозга действительно имеет прямое отношение к механизму возникновения боли.
Здоровье
В России спрогнозировали эпидемию коронавируса
В первый раз эпидемии коронавируса в России не было. Однако во второй раз все-таки может начаться эпидемия.
Политика
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Президент России Владимир Путин заявил ТАСС, что предварительно обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его кабинета министров.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Футбол
«Сочи» обыграл «Астану», Кокорин не забил ни одного гола
«Сочи» в товарищеском матче обыграл «Астану» (3:1). Дублем в составе южан отметился хавбек Андрей Мостовой, ещё один гол на счету форварда Никиты Бурмистрова.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce Now в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce Now в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Кино
Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в «Лунном рыцаре» от Marvel
В новом интервью Дэниэл Рэдклифф опроверг слухи об участии в кастинге на главную роль в «Лунном рыцаре» — одном из грядущих сериалов от Marvel для Disney+.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Космос
«Россия обречена на наукометрию»
Используют ли наукометрию в других странах То, что министерство науки и формальные показатели существуют только в России — явное преувеличение.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.