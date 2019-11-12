Экономика

REGNUMREGNUMЗапрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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с чего всё началось

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.
Коммерсантъ10 ноября в 17:25

Подробнее о событии

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

РБК14:05

ФАС удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

News.ru11:44

ФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»

Коммерсантъ12:10

ФАС разрешила «Ростелекому» консолидировать 100% Tele2

Ведомости11:29

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

ТАСС11:19

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс11:34

ВТБ выкупит акции «Ростелекома» в рамках допэмиссии за 93,21 руб за штуку - источник

ПРАЙМ13:04
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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

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В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
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Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
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Россия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей

За январь—август в Россию было ввезено драгоценностей на общую сумму $658,8 млн, что на 45,75% превышает показатель за тот же период предыдущего года, следует из отчета компании (есть у РБК).
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Наука

«Нет нейтрального взгляда на добро»

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Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Шоу-бизнес

Гузеева впервые за долгое время показала мужа

Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
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Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города

Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.
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Помпео заявил о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими»

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV заявил, о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими».
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Лукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь

Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
Вечерняя Москва 12:54
Интернет

Facebook объявила о запуске онлайн-платежей

Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
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Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
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Армия и оружие

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МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству

Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
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Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

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Армия и оружие

Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки

4 октября начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что почти 100 боевиков ВСУ погибли от пьянства и наркомании в Донбассе с начала года.
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Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
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