Экономика

REGNUMREGNUMЗапрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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Акции «Ростелекома» упали после новостей о покупке Tele2

DP.RUвчера в 12:07

Сделка Ростелекома и Tele2 станет для ВТБ умеренно позитивной

ПРАЙМ04:16

«Ростелеком» одобрил покупку Tele2

Ведомостивчера в 16:49

Владислав Новый о роли государства в «Ростелекоме»

Коммерсантъ18:26

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

РБКвчера в 11:50

Акционеры «Ростелекома» 18 декабря рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала

ТАССвчера в 07:17

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфакс12 ноября в 11:34
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Музыка

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Газета.Ru 19:03
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Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
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"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
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Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

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Израильские военные возобновили удары по сектору Газа

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РИА Новости 18:41
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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

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РИА Новости 19:14
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

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Российского посла вызвали в МИД Чехии

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РИА Новости 17:23
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Вести.Хайтек 00:14
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Политика

Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться на родину. Об этом он заявил в интервью El Pais.
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Общество

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В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье

Микроавтобус врезался сразу в два грузовика В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
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Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

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Путин считает, что критика в отношении власти необходима

"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти.
ТАСС 14:23
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

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Федерер обыграл Джоковича в матче за полуфинал Итогового турнира ATP

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