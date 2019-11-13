Экономика

REGNUMREGNUMЗапрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС. 13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по консолидации Tele2

DP.RU05:27

«Ростелеком» раскрыл параметры консолидации 100% мобильного оператора Tele2

Ведомости05:53

ФАС позволила «Ростелекому» консолидировать 100% оператора Tele2

Интерфаксвчера в 11:34

Tele2 в рамках сделки была оценена «Ростелекомом» в 240,5 млрд рублей

ПРАЙМ05:23

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

РБКвчера в 14:05

ФАС одобрила консолидацию 100% Tele2 «Ростелекомом»

Коммерсантъвчера в 12:10

Совет директоров «Ростелекома» согласовал условия сделки по консолидации Tele2

ТАСС05:35
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Силовики задержали экс-председателя ростовского банка, который подозревается в хищении

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Южная служба новостей 05:32
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На Россию надвигаются аномальные холода

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«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
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Известия вчера в 14:11
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Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People

Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
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Происшествия

В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Общество

Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Российская газета 00:28
Происшествия

Обвиненный в убийстве доцент Соколов «хочет самой жёсткой меры»

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры».
REGNUM 01:54
Общество

Сыну Плющенко и Рудковской начали угрожать расправой

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в Сети угрожают убийством.
Известия 05:51
Футбол

«Спартак» хочет продать Педро Рошу за €15 млн

Напомним, что Педро Роша перешёл в «Спартак» и «Гремио» летом 2017 года за €12 млн.
Metaratings 04:33
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Шоу-бизнес

Светлана Лобода опубликовала постельное фото

Популярная певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками эффектным постельным фото.
Актуальные Новости вчера в 13:28
Общество

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK вчера в 09:48
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Фергана 04:38
Футбол

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
Экономика

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Происшествия

Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
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Минск пообещал не повторять ошибок Украины в желании сблизиться с ЕС

Белоруссия не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с Евросоюзом.
Росбалт 04:21
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