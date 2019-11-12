Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.

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Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2. Об этом написано в решении ведомства. Таким образом ФАС одобрила доведение доли владения компанией "Ростелеком" в операторе Tele2 до 100%.

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