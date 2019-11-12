Экономика
Absolut TVФАС одобрила прошение «Ростелекома» о консолидации оператора Tele2
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РA удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2. Об этом написано в решении ведомства. Таким образом ФАС одобрила доведение доли владения компанией "Ростелеком" в операторе Tele2 до 100%.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.Коммерсантъ10 ноября в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Армия и оружие
О «позорном поражении» США в Сирии рассказал эксперт
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предрек США "позорное поражение" в Сирии.
Газета.Ru 18:22
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 20:39
Кино
Завершились съемки девятого «Форсажа»
Режиссер Джастин Лин объявил в Twitter об окончании основного съемочного процесса боевика «Форсаж 9» — новой части многомиллионной экшен-франшизы.
КиноПоиск 02:10
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru 02:21
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Sport24.ru 10:25
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 06:57
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Гаджеты
Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости
Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Профиль 10:23
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru вчера в 07:43
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Армия и оружие
Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
REGNUM 00:47
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал вчера в 03:51
Общество
На Сибирь надвигаются аномальные морозы
На регионы СФО направляется арктический антициклон Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
АМИТЕЛ 22:20
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия 23:12
Политика
В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате»
Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.
SM News 10:06
Политика
Моралес заявил, что на него готовили покушение
Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший во вторник в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, заявил, что в Боливии готовилась операция по его захвату.
РИА Новости 15:00
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04