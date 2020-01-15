Энергетика

Газета.RuГазета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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с чего всё началось

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости15 января в 01:00

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Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

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RT на русском15 января в 01:04

Минэнерго Казахстана получило запрос «Белнефтехима» на поставки нефти

ТАСС15 января в 02:16
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусь15 января в 03:14
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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Казахский политик
Государственный деятель Казахстана, министр энергетики Республики Казахстан.
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