Энергетика
Газета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.РИА Новости15 января в 01:00
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвы15 января в 03:00
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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