Энергетика
Газета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федерального собрания предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции.
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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В настоящее время назрел серьезный разговор о стабильности и безопасности миропорядка, заявил 15 января президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию.
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Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
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Чиновникам запретят иметь иностранное гражданство
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В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
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Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».