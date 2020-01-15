Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

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