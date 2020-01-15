Энергетика

Газета.RuГазета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти

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Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

РИА Новости01:00
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Беларусь направила в Казахстан запрос на поставку нефти

КП - Беларусь03:14
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