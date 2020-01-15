Энергетика

Газета.RuГазета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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с чего всё началось

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Казахстан ответил на просьбу Белоруссии поставить нефть взамен российской

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн

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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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