Энергетика
Газета.RuЗапрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
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Казахстан намерен обсудить с Минском поставки нефти в Белоруссию до 20 января
Эхо Москвы15 января в 03:00
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
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По информации компании "Российские космические системы", специалистами предприятия "Роскосмос" найден способ скрыть конфиденциальную деятельность на российской территории от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов, передает РИА Новости.
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В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
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