Общество
Газета.RuЗапущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Так, до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.
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Экономика
«Роснефть» сократит инвестпрограмму на 200 млрд рублей
По словам господина Сечина, инвестиционная программа «Роснефти» в текущем году сократится с 950 млрд до 750 млрд руб.
Коммерсантъ 07:35
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Гаджеты
Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook D14 и D15
Китайская компания Huawei объявила о запуске в России обновленных ноутбуков MateBook D14 и D15.
Ридус 07:43
Общество
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.
BFM.ru 08:43
Общество
В ВОЗ увидели признаки стабилизации ситуации в России по коронавирусу
Россия выходит на стабилизацию по коронавирусу.
BFM.ru 09:18
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Путешествия
Турция введет тестирование на коронавирус при въезде в страну
Турецкие власти вводят с начала июня тестирование на коронавирус в аэропортах и пограничных КПП для всех въезжающих в страну, заявил министр культуры и туризма Турции Нури Мехмет Эрсой.
РИА Новости 08:51
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия».
ФедералПресс 07:17
Гаджеты
Xiaomi представила «настоящего убийцу флагманов» Poco F2 Pro
Смартфон имеет поддержку Wi-Fi 6 и 5G, что позволяет ему показывать крайне удивительные результаты по части скорости интернета — это те самые показатели, которые также отличают флагман от среднебюджетника.
Ferra 08:43
Фигурное катание
Арутюнян высказался о минусах в технике Трусовой
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о минусах в технике катания Александры Трусовой, которые ей приписывают многие эксперты.
RT на русском 09:08
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова
Гемпель уточнил, что варианты "возвращения" Крыма – это полный бред. В Крыму прокомментировали заявление Климкина о возвращении полуострова.
Деловое.ТВ 04:31
Общество
ФАС нашла признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки недобросовестной конкуренции в «действиях Альфа-банка».
РБК 09:38
Наука
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Результаты научной работы, раскрывающей истинное происхождение коронавируса, опубликованы в журнале Current Biology.
Lenta.ru 09:50
Политика
Путин поздравил «Роснефть» с запуском танкера на газомоторном топливе
Президент поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", назвав это реальной победой.
Российская газета 08:45
Экономика
Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей
Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
Известия 08 мая в 21:53
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Гаджеты
Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха
Компания Sony обновила линейку беспроводных колонок Extra Bass, добавив в нее, в частности, показанную на иллюстрации модель SRS-XB23.
iXBT.com 05:52
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru 06:50
Общество
В Нижегородской области режим могут смягчить во второй декаде мая
В Нижегородской области условия режима повышенной готовности могут смягчить во второй декаде мая. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.
REGNUM 04:31
Общество
Где в Тульской области заразились коронавирусом: карта на 10 мая
За сутки в Тульской области число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось до 1795 человек (+89 новых случаев); за последнюю неделю в регионе оказались заражены более 500 человек.
Тульская пресса 10 мая в 04:26
Происшествия
В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус
Проверки были проведены в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах, — сообщил источник.
Екатеринбург Онлайн 07:56
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11