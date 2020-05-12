Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Так, до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

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