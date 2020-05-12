Общество
РИА НовостиЗапущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения.
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Для оформления единовременной выплаты на ребенка запустили отдельный сайт
Муниципальный вестник Армавира10:19
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Наука
Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков
Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.
Популярная механика 16:17
Политика
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
РИА Новости 18:02
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
Рекордного минимума достигнет на этой неделе в США количество нефтяных и газовых буровых установок, поскольку энергетическая отрасль сокращает объемы производства и расходы на фоне рухнувшего спроса на нефть, сообщает Reuters.
OilCapital.ru 05:35
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Экономика
Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП
На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
ТАСС 18:11
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru 18:00
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)
Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
ИноСМИ 18:40
Экономика
Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд
Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
ТАСС вчера в 23:34
Происшествия
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv 04:55
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Армия и оружие
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com 16:11
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru 14:18
Космос
Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик
AstroNews.ru вчера в 14:56