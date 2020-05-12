Общество

РИА НовостиРИА НовостиЗапущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения.
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Число заявок на пособия на детей достигло миллиона

Газета.Ru16:48

Сервис для оформления выплаты 10 тыс. руб. на детей запущен на сайте госуслуг

Коммерсантъ10:16

Более 500 тысяч заявок на новые выплаты на детей подано в России

RT на русском14:02

Финансовую поддержку в условиях пандемии в РФ получат 27 миллионов детей

Вести.Ru13:47

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

РИА Новости15:39

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей

РБК09:56

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

ТАСС09:38
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:27, Ашберн

Для оформления единовременной выплаты на ребенка запустили отдельный сайт

Муниципальный вестник Армавира10:19
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
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Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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12 мая стартует «Евровидение-2020» в режиме онлайн

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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков

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В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети.
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Энергетика

Число буровых в США падает до исторического минимума

Рекордного минимума достигнет на этой неделе в США количество нефтяных и газовых буровых установок, поскольку энергетическая отрасль сокращает объемы производства и расходы на фоне рухнувшего спроса на нефть, сообщает Reuters.
OilCapital.ru 05:35
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Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
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Власти Санкт-Петербурга выделят около 9 млрд рублей на поддержку предприятий МСП

На поддержку предприятий города выделят около 9 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным

Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
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Татьяна Брухунова сообщила, что ей не хватает «театра и маникюра»

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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб.
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Здоровье

Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)

Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
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Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
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Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
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Космос

Китай успешно вывел на орбиту два спутника связи

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1A" (KZ-1A) успешно вывела во вторник на заданные орбиты два спутника серии "Синъюнь-2".
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Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
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Здоровье

У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Lenta.ru 19:14
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Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
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Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

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Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

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Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
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Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
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Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
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Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

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Abell 2384: изгиб перемычки между двумя скоплениями галактик

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Как работают Яндекс.Новости?
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