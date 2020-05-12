На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. Накануне Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки населения.

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

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