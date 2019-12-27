Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным военного ведомства, выведение космических аппаратов на орбиту прошло в штатном режиме.

Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту

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