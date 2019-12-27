Армия и оружие
Российская газетаЗапущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту
Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным военного ведомства, выведение космических аппаратов на орбиту прошло в штатном режиме.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия
В Казахстане упал пассажирский самолет
Армия и оружие
Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму
Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11
Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Автоспорт
Жена Шумахера обратилась к болельщикам
Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Здоровье
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года
Врачи дали рекомендации по празднованию Нового года Врачи попросили россиян в ночь на 1 января обойтись без пьяной «праздничной бравады», позволять себе не больше двух бокалов белого, не показывать детям радость от употребления алкоголя и следить за снюсом.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Происшествия
В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Экономика
Сбербанк запустил программу лояльности для активных путешественников
В Сбербанке сообщили о выпуске новых дебетовых карт с особой программой лояльности — «Сберкарт тревел».
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Гаджеты
Представлена линейка смартфонов Oppo Reno 3
Смартфон Oppo Reno 3 базируется на платформе MediaTek Dimensity 1000 с поддержкой 5G.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Игры
Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Общество
Последнее в этом году солнечное затмение сняли на видео
Всего в этом году было три солнечных затмения: 6 января рано утром, вечером 2 июля и в этот четверг, 26 декабря.
Политика
Миллер назвал срок начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Московский гастроэнтеролог Алексей Парамонов сообщил о заболеваниях, при которых категорически запрещено распитие спиртного даже в самых малых дозах — пишет «АиФ».
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Здоровье
Что нельзя делать с похмелья
Специалисты рассказали, что нельзя делать с похмелья.