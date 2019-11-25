Армия и оружие

РБКРБКЗапущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. Головная часть ракеты отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в» в 21:00 (мск).
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

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Спутник Минобороны РФ выведен на орбиту

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Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор

РИА Новости16:35

Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»

РБК17:10

Разгонный блок с военным спутником успешно отделился от запущенного с Плесецка «Союза»

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Запущенный Минобороны спутник вышел на орбиту

RT на русском16:48

ВКС России запустили «Союз-2.1в» с военным спутником на борту

Газета.Ru14:24
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«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету

Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

В России исчерпались запасы IP-адресов

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4, заявил интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre.
ТК Звезда 15:53
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Флагман Honor получил двойное название

Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
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Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Ранее Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за потери к нему доверия после дела Галлахера.
Газета.Ru вчера в 19:18
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Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России

Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
Тарантас Ньюс 09:05
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Глава VAR в России сообщил, сколько ключевых ошибок было исправлено видеосистемой в первой половине чемпионата

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин рассказал об особенностях работы проекта, а также сколько ключевых судейских ошибок было исправлено по итогам первой части сезона.
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

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Гол Ганзла принес хоккейному «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

Матч получился на редкость упорным, а победа досталась хозяевам льда с минимальным "футбольным" счетом 1:0. При этом свой единственный гол, ставший победным, спартаковцы провели уже на 2-й минуте встречи: чех Ганзл отлично откликнулся на передачу Вишневского.
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Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
RuNews24.ru 13:52
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Политика

Александр Беглов провел ротацию подчиненных

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой.
Коммерсантъ 15:02
Экономика

Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд

Газета.Ru 03:20
Авто

Lamborghini представила суперкар для геймеров

Ранее Lamborghini представила гибридный суперкар Sian.
Профиль 12:40
Шоу-бизнес

Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены

Рудковская выторговала у Плющенко суррогатную мать после его измены Звездная пара вскоре вновь станет родителями.
Экспресс газета 05:33
Политика

Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Известия 14:46
Транспорт

Собянин открыл проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл проходку левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" Коммунарской линии.
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Политика

Генштаб Украины назвал Крым «российской военной базой»

Деловое.ТВ вчера в 07:58
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Renault представила обновлённый флагманский минивэн Espace

Автомобилестроительная компания Renault показала обновлённый минивэн Espace 2020 модельного года, который получил адаптивные матричные фары, цифровую приборную панель и усовершенствованный комплекс мультимедиа.
Тарантас Ньюс 12:34
Авто

Составлен ТОП-5 кроссоверов за 600 000 рублей

В ценовую категорию до 600 тыс. рублей попадает кроссоверы, которые были выпущены с 2007 по 2012 года.
CarsWeek.ru 23 ноября в 06:17
Футбол

Божович: Анюков играет безошибочно, это удивительно

Анюков перешёл в «Крылья Советов» из «Зенита» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Чемпионат 16:51
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Общество

В Минприроды отреагировали на сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

Московский Комсомолец 23 ноября в 05:50
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Армия и оружие

В российской армии завершили перевооружение на «Искандеры»

Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) окончила перевооружение на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М».
ТК Звезда вчера в 20:08
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Песков заявил, что смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

Телеканал Санкт-Петербург 04:50
Музыка

Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США

Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Ведомости 15:57
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