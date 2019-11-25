Армия и оружие
РБКЗапущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны. Головная часть ракеты отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в» в 21:00 (мск).
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