На новом, самом мощном в мире российском головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

с чего всё началось

На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Росатома». По его словам, после необходимых испытаний реакторы выведут на энергетический уровень мощности.

Политика Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

Политика Польша попытается сменить поставщика газа Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Политика Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Общество Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.

Автоспорт Компания из Монако создаёт команду Формулы 1 Компания из Монако намерена объединить свои усилия с испанской Campos Racing, выставив совместную команду в 2021 году.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Шоу-бизнес «Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.

Политика О чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай» В четверг, 3 сентября, в Сочи состоялась итоговая пленарная сессия XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Общество Анастасия Заворотнюк погасила все долги Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.

Политика Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2» У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Энергетика Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Армия и оружие В РФ завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире В РФ компания «Уралтрансмаш» проводит завершающий этап работ по модернизации одной из мощнейших пушек в мире.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Наука В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.